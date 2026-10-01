Migration irrégulière : 33 Sénégalais interceptés en Gambie

Le Département de l’Immigration de la Gambie (GID) a intercepté 66 personnes soupçonnées d’être impliquées dans une tentative de migration irrégulière, mercredi 30 septembre 2026, à Brufut Tranquil.

L’opération a été menée par les unités de patrouille frontalière et de gestion de l’immigration (MMU), stationnées à Tanji, selon les informations communiquées par le GID et reprise par Seneweb. Parmi les personnes interceptées figurent 33 Sénégalais, 26 Gambiens, 5 Guinéens, un Malien et un Ghanéen. Le groupe est composé de 51 hommes, 14 femmes et un mineur.

Les 66 personnes sont actuellement détenues par les services de l’immigration gambienne, le temps que les enquêteurs déterminent les circonstances entourant leur projet présumé de migration irrégulière. Les autorités gambiennes poursuivent les investigations afin d’établir notamment l’itinéraire envisagé et les éventuels réseaux impliqués.