Migration irrégulière : La Marine secourt 124 migrants au large de Djiffère

La Marine nationale a porté secours, le jeudi 8 octobre 2026, à une pirogue transportant 124 migrants en situation irrégulière, à environ 37 kilomètres au large de Djiffère.

Selon la Marine nationale, les personnes secourues ont été débarquées à la Base navale Amiral Faye Gassama, avant d’être remises aux services compétents.

Cette opération fait suite à une précédente intervention menée le mardi 29 septembre 2026. Ce jour-là, la Marine nationale avait secouru une pirogue transportant 134 migrants en situation irrégulière, à environ 90 kilomètres au nord-ouest de Dakar.