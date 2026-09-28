Mobilité urbaine : 1 000 taxis électriques bientôt à Dakar !

La Banque pour le commerce et l’industrie (BCI), le Fonds de développement des transports terrestres (FDTT) et l’Office national de formation professionnelle (ONFP) ont présenté, jeudi 24 septembre 2026 au CICES de Dakar, leur programme de taxis électriques. La cérémonie a également marqué la réception des 100 premiers véhicules.

Conçu par la BCI, le programme prévoit la mise en circulation de 1 000 véhicules d’ici le premier trimestre 2027, dont 500 doivent être livrés avant la fin de cette année. L’ambition affichée porte également sur 10 000 véhicules à l’horizon 2030.

À travers ce programme, les partenaires souhaitent contribuer à la transformation de la mobilité urbaine au Sénégal, notamment par le remplacement progressif des flottes vieillissantes de taxis par des véhicules électriques. Le dispositif repose sur des solutions de financement adaptées et un mécanisme de garantie structuré, avec l’objectif de concilier performance économique, innovation technologique, respect de l’environnement et professionnalisation du secteur.

Les véhicules retenus sont des EX2 Pro de la marque chinoise Geely. Entièrement électriques, ils n’émettent pas de gaz à effet de serre ni de particules. Ils sont équipés notamment de la climatisation, de dispositifs de sécurité et de technologies de suivi GPS. Leur autonomie annoncée dépasse 400 kilomètres, soit au minimum une journée de travail. Un réseau de recharge rapide dédié doit accompagner le déploiement de la flotte.

Le programme repose sur un modèle de crédit-bail permettant aux chauffeurs de devenir propriétaires de leur véhicule au terme de quatre ans. La BCI assure le financement de l’acquisition des véhicules ainsi que le déploiement de l’écosystème financier et des stations de recharge rapide.

Selon le communiqué, le recours aux véhicules électriques doit également permettre de réduire les coûts d’exploitation. L’énergie électrique est présentée comme coûtant globalement trois à cinq fois moins cher au kilomètre que les carburants, tandis que les frais de maintenance pourraient être réduits de plus de 50 %.

Le dispositif prévoit par ailleurs un accompagnement social des chauffeurs, comprenant notamment une couverture retraite, une assurance maladie pour eux et leurs familles, une assurance tous risques et la prise en charge de la maintenance des véhicules par la BCI. Un salaire fixe présenté comme largement supérieur à la moyenne est également prévu.

Le recrutement et la sélection des chauffeurs sont actuellement en cours. Plus de 150 candidats ont déjà été évalués. Les candidats doivent notamment être âgés de 25 à 55 ans, justifier d’au moins deux années d’expérience professionnelle continue comme chauffeur et disposer d’un permis B datant de moins de trois ans. Ils doivent également fournir un historique de conduite, un extrait de casier judiciaire vierge de moins de trois mois et satisfaire à des conditions d’aptitude à la conduite.

Les futurs chauffeurs devront suivre trois modules de formation, pour une durée totale de dix jours, et réussir les tests permettant l’obtention des certificats d’aptitude de la BCI.

« Nous sommes fiers de contribuer à la vision de l’Etat sénégalais pour une mobilité moderne, propre et accessible, en parfaite cohérence avec la Stratégie nationale de développement 2025-2029 », a déclaré Mbassor Sarr, Conseiller technique du Directeur général de la BCI.

Il a également souligné que ce programme développé avec le FDTT correspond aux valeurs de la banque en matière d’intégrité, d’innovation technologique, de responsabilité sociale, de développement du capital humain et de création de valeur à long terme.