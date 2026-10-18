Mode de scrutin législatif : Mamadou Kassé plaide pour des députés élus dans des circonscriptions locales

Mamadou Kassé préconise une réforme du mode de scrutin législatif au Sénégal afin de renforcer la proximité entre les députés et les citoyens. Invité de l’émission Le Jury du Dimanche, l’urbaniste et homme politique propose que chaque parlementaire soit élu dans une circonscription déterminée. Il envisage également l’instauration d’un scrutin à deux tours pour consolider la légitimité des élus.

Selon Mamadou Kassé, ce système permettrait aux électeurs d’identifier plus directement leurs représentants et de disposer d’un lien plus étroit avec eux. Il estime qu’un second tour pourrait être organisé lorsqu’aucun candidat n’obtient la majorité absolue au premier tour.

« Si les possibilités existent, il faudrait même que ce soit un scrutin éventuellement à deux tours. C’est-à-dire, si on n’atteint pas la majorité absolue au premier tour, on fait un deuxième tour de scrutin pour renforcer la légitimité des élus et respecter encore les électeurs », a-t-il expliqué.

Pour défendre sa proposition, l’ancien responsable politique cite le modèle français, dans lequel les députés sont élus dans des circonscriptions. « Vous allez en France, il n’y a pas de liste nationale. Tout député est élu dans une circonscription », a-t-il souligné.

À ses yeux, ce mode de désignation permettrait aux candidats de solliciter directement les suffrages des électeurs sur un territoire donné et, lorsque les conditions l’exigent, de rechercher des soutiens supplémentaires au second tour.

Mamadou Kassé s’appuie également sur l’Acte 3 de la décentralisation pour illustrer les évolutions possibles du système électoral sénégalais. Il estime que les changements intervenus dans la désignation des exécutifs locaux ont contribué à limiter certaines tractations politiques après les élections.

« C’était une grande avancée parce que souvent, il y avait des têtes de liste et, après, un deuxième tour d’élection où il y avait toutes sortes de manigances, toutes sortes de compromis qui dévoyaient un peu l’idée d’une liste solidaire », a-t-il déclaré.

Il considère que le principe selon lequel la tête de liste victorieuse devient maire ou président du conseil départemental a permis de clarifier le processus de désignation des exécutifs locaux.

Dans cette perspective, Mamadou Kassé souhaite que la réflexion sur la légitimité des élus soit étendue à l’échelle nationale. Sa proposition vise à rapprocher les députés de leurs électeurs et à renforcer le lien entre la représentation parlementaire et les citoyens.