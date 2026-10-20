Mody Niang, la plume insoumise (Henriette Niang Kandé)

MODY NIANG, LA PLUME INSOUMISE

La disparition de Mody Niang laisse un silence qui ressemble à une question adressée à ceux qui restent. Inspecteur de l’enseignement élémentaire à la retraite, écrivain, chroniqueur et observateur exigeant de la vie publique sénégalaise, il avait fait de sa plume un instrument de vigilance, de contestation et de pédagogie citoyenne. Il vient de nous quitter, mais il laisse derrière lui une œuvre qui témoigne d’une discipline morale que nul pouvoir ne saurait être dispensé de rendre compte de ses actes et nul citoyen ne devrait s’habituer à l’inacceptable.

(Re)lire Mody Niang, c’est (re)trouver une plume reconnaissable. Une écriture qui ne cherchait ni les prudences de circonstance ni les élégances convenues, mais la précision du propos, la force de l’argument et l’efficacité de la formule. Ses phrases avaient du souffle dans de longues enjambées où l’indignation se nourrissait de faits, de dates, de références et de rapprochements historiques. Le lecteur est conduit du constat à la démonstration, de la démonstration au jugement, sans que l’auteur ne renonce jamais à l’adresse directe.

Chez lui, la colère s’organisait, se documentait, se justifiait. Dans « L’École et les Libéraux, le fétichisme des chiffres », (publié le 26 mai 2010), il refusait que les pourcentages budgétaires fussent érigés en preuves suffisantes de réussite. Il posait la question essentielle, celle des résultats réels, des conditions d’apprentissage, de la qualité de l’enseignement et de l’usage des ressources publiques. Les chiffres, rappelle-t-il en substance, n’ont de sens que rapportés aux réalités qu’ils prétendent mesurer. Derrière les statistiques, il y avait pour lui des enfants, des enseignants, des classes surchargées, des établissements démunis et un système éducatif dont il connaissait les mécanismes de l’intérieur. L’ancien inspecteur parlait ici avec l’autorité de l’expérience, celle d’un homme qui ne se contentait pas de dénoncer, mais maîtrisait son sujet.

Cette compétence donnait à ses écrits leur densité particulière. Mody Niang n’était pas seulement un commentateur de la politique. Il en examinait les ressorts, confrontait les discours aux actes, remontait aux précédents et interrogeait les conséquences. Dans « Avec ce président-politicien, c’est toujours du cinéma », (publié le 29 décembre 2021), sa critique de la communication autour du Train express régional s’appuyait sur les dates annoncées, les promesses répétées, les déclarations officielles et les contradictions qu’il croyait y déceler. Il opposait à la mise en scène du pouvoir l’épreuve des faits, à l’emphase des inaugurations les réalités quotidiennes des populations. La formule était mordante, parfois féroce. Elle avait le tranchant d’un homme qui estimait que la parole publique, lorsqu’elle engage l’État, ne saurait être traitée comme un exercice de représentation.

Il y avait chez lui une manière singulière de baptiser les travers qu’il voulait mettre à nu. Ses expressions, volontairement incisives, relevaient d’une rhétorique de combat. On pouvait discuter certains de ses jugements, contester la sévérité de ses conclusions ou regretter que l’ironie prît parfois le pas sur la nuance. Mais on ne pouvait lui reprocher de dissimuler sa pensée derrière les précautions du langage. Il écrivait à découvert, assumait ses positions et exposait ses arguments au débat. Sa plume avait ses aspérités, ses impatiences, ses excès parfois, mais elle possédait cette qualité devenue rare dans l’espace public, celle de ne pas confondre la liberté de penser avec le confort de se taire.

Mais réduire Mody Niang à ses diatribes contre les gouvernants serait méconnaître la variété de ses préoccupations et l’étendue de son regard. Dans « Dakar, capitale de l’émergence, ville sale et polluée », (19 mars 2019), il délaissait les palais, les institutions et les stratégies partisanes pour observer les rues, les véhicules délabrés, les ordures, les eaux usées et les gravats qui défigurent la capitale. Le chroniqueur politique devenait un témoin attentif de l’environnement urbain, un citoyen heurté par l’indifférence collective et les défaillances de l’action publique. Son indignation procédait du même principe que ses critiques de la gouvernance. Il ne suffisait pas de proclamer l’émergence, encore fallait-il regarder le pays tel qu’il était, dans sa matérialité la plus ordinaire, là où les discours officiels se confrontent à l’expérience des habitants.

Cette attention au réel se prolongeait dans « Jeunes de mon pays, en tout pensez d’abord à votre avenir ! » (22 février 2022). Le ton s’y faisait plus directement interpellateur. Mody Niang s’adressait à la jeunesse comme à une génération dont l’avenir ne devait être ni confisqué par les ambitions politiques ni sacrifié aux querelles de pouvoir. Son propos, nourri de considérations sur l’histoire politique, les inégalités de traitement dans la fonction publique et les difficultés des secteurs sociaux, prenait la forme d’un appel à la lucidité. Derrière la vigueur de la polémique affleurait la préoccupation du devenir collectif et de la responsabilité des générations présentes envers celles qui leur succéderont.

Il savait aussi se raconter, revenir sur les épreuves traversées et rétablir sa vérité. « Je rends grâce à Dieu », (29 septembre 2009), contribution dans laquelle il revient sur une affaire judiciaire et sur le traitement médiatique dont il estimait avoir été l’objet, dévoile une autre dimension de son écriture. L’homme de combat s’y fait narrateur de sa propre expérience, soucieux de restituer les faits, de rectifier les approximations et de replacer les événements dans leur contexte. Il y manifeste également son goût de la réplique, cette manière de retourner contre ses interlocuteurs leurs propres formulations, avec une ironie qui ne lui faisait jamais défaut. Cette contribution rappelle que la presse fut pour lui bien davantage qu’un espace de publication. Elle était un lieu de confrontation intellectuelle, mais aussi un espace où se jouaient la réputation, la vérité des faits et le droit de chacun à faire entendre sa version.

Ses livres prolongent cette œuvre de veille et de mémoire. Depuis « De Me Wade et l’alternance, le rêve brisé du Sopi » jusqu’à « Qui est cet homme qui dirige le Sénégal ? », en passant par « Le clan des Wade et Abdou Diouf, 40 ans au cœur de l’État socialiste au Sénégal », il a consacré une part importante de son travail à l’examen critique des pouvoirs successifs. Dans « 20 ans de gouvernance socialiste vue par un citoyen sénégalais », il a entrepris de rassembler des contributions anciennes afin de préserver la mémoire des débats politiques. Ses ouvrages plus récents, « Sept longues années du président-politicien à la tête du Sénégal » et « Le second et dernier mandat du Président-politicien à la tête du Sénégal », témoignent de la continuité de cette démarche. Loin de s’en tenir à l’actualité immédiate, Mody Niang entendait inscrire ses observations dans la durée, accumuler les traces, confronter les promesses aux réalisations et offrir aux générations futures des matériaux pour comprendre leur histoire politique.

Il savait que la mémoire politique est une exigence démocratique et que l’oubli arrange parfois ceux qui auraient le plus à répondre de leurs actes. Ses textes, par leur abondance et leur diversité, forment ainsi les fragments d’une chronique citoyenne du Sénégal contemporain.

Mody Niang s’en est allé avec ses convictions, son franc-parler et cette impatience devant les renoncements qui traversait ses écrits. Il laisse une œuvre qui ne demande pas nécessairement l’adhésion à chacun de ses jugements, mais mérite d’être lue, discutée et conservée. Car une société démocratique a besoin de contradicteurs, de voix qui dérangent, d’esprits qui refusent que l’habitude transforme les anomalies en normes et les promesses non tenues en fatalités.

La meilleure manière de lui rendre hommage serait de ne pas laisser sa plume rejoindre le silence des archives. Il faut relire ses contributions, de confronter ses analyses aux évolutions du pays, de discuter ses thèses et de transmettre cette exigence de vigilance qui fut la sienne. La disparition de l’homme met un terme à sa parole, non à la conversation qu’il avait engagée avec ses contemporains.

Si ses formules continuent de provoquer, si certaines de ses colères suscitent encore le débat, c’est aussi parce qu’elles portent une question dont aucune démocratie ne peut s’affranchir. Que faisons-nous de la vérité, de la responsabilité et du bien commun lorsque le pouvoir cesse de se regarder dans le miroir de ses obligations ?

À cette interrogation, Mody Niang aura consacré une part essentielle de sa vie.

Henriette Niang Kandé