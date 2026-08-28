Mort d’Aldo Kara en Espagne : Horizon Sans Frontières réclame vérité et justice

L’organisation Horizon Sans Frontières (HSF) réagit à la mort d’Aldo Kara, ressortissant sénégalais originaire de Mbour, décédé après avoir été atteint par balle en Espagne. L’organisation demande que les circonstances du drame soient établies avec précision et appelle les autorités espagnoles et sénégalaises à agir pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Horizon Sans Frontières dit avoir appris avec « profonde indignation » et « grande consternation » la mort tragique d’Aldo Kara en Espagne. Le ressortissant sénégalais aurait été mortellement atteint par balle dans des circonstances qui restent, à ce stade, à élucider.

Selon les premiers éléments rapportés par l’organisation, Aldo Kara aurait été touché alors qu’il tentait de s’interposer dans une altercation. HSF souligne toutefois que les circonstances exactes du drame doivent être établies par l’enquête.

« Nous insistons cependant sur la nécessité de laisser l’enquête établir avec précision les faits, l’origine du tir et les responsabilités », indique l’organisation.

Pour Horizon Sans Frontières, au-delà des circonstances qui restent à déterminer, le décès d’Aldo Kara constitue avant tout une perte humaine qui plonge une famille sénégalaise dans le deuil.

L’organisation condamne fermement toute forme de violence visant les migrants et demande aux autorités espagnoles de faire la lumière sur les circonstances de cette mort.

HSF réclame ainsi une enquête « sérieuse, transparente et impartiale », afin d’établir les responsabilités et de permettre que justice soit rendue au ressortissant sénégalais.

Horizon Sans Frontières s’adresse également aux autorités sénégalaises, particulièrement aux services diplomatiques et consulaires.

L’organisation leur demande d’apporter un accompagnement à la famille du défunt, de suivre l’évolution de l’enquête et de veiller au respect des droits d’Aldo Kara.

Pour HSF, cette affaire ne doit pas être considérée comme un simple fait divers. L’organisation rappelle que derrière chaque migrant décédé ou victime de violences se trouvent une famille, des proches, des projets et une vie humaine.

Horizon Sans Frontières présente ses condoléances à la famille d’Aldo Kara, à ses proches, à la communauté sénégalaise vivant en Espagne ainsi qu’à l’ensemble du peuple sénégalais.