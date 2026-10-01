Mort de Babacar Welle en Espagne : HSF demande toute la lumière

Horizon Sans Frontières (HSF) exprime sa profonde consternation après la mort de Babacar Welle, ressortissant sénégalais âgé de 46 ans, décédé le 28 septembre à Hondarribia, au Pays basque espagnol, après avoir été atteint par des tirs de la police.

Selon la version des autorités, les policiers intervenaient à la suite d’une menace impliquant une arme blanche. Une enquête est actuellement en cours afin d’établir précisément les circonstances du drame.

Dans ce contexte, HSF appelle à la vérité, à la transparence et à la sérénité. L’organisation estime qu’il est essentiel que l’enquête permette de déterminer les circonstances exactes de l’intervention ainsi que les conditions dans lesquelles l’usage de l’arme à feu a été décidé.

L’organisation demande également que la famille de Babacar Welle soit pleinement informée et accompagnée par les autorités espagnoles ainsi que par les services consulaires sénégalais. Tout en comprenant l’émotion de la communauté sénégalaise et son exigence de justice, HSF appelle à éviter tout jugement avant la publication des conclusions de l’enquête.

Pour Babacar Welle, pour sa famille et dans le respect des droits humains, HSF demande que toute la lumière soit faite sur ce drame.