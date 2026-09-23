Mort de Cheikh Touré au Ghana : Deux suspects arrêtés

Deux ressortissants étrangers ont été interpellés dans la région d’Ashanti, au Ghana, dans le cadre de l’enquête sur l’enlèvement et l’assassinat présumés du gardien de but sénégalais Cheikh Touré survenus en octobre 2025. L’information est rapportée par le journaliste ghanéen Atanga Richmond.

Selon la police ghanéenne, les deux suspects appartiennent à un réseau de quatre individus qui se font passer pour des recruteurs de footballeurs afin d’attirer leurs victimes au Ghana, sous couvert de fausses promesses de carrières professionnelles. C’est par ce stratagème que Cheikh Touré aurait été attiré au Ghana avant d’être enlevé, puis tué.

Les circonstances exactes du drame restent à ce stade partiellement établies. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour identifier et interpeller les deux autres membres présumés du groupe.

L’affaire avait suscité une vive émotion au Sénégal, où plusieurs voix s’étaient élevées pour réclamer toute la lumière sur la disparition du portier sénégalais. Les autorités ghanéennes n’ont pas précisé, pour l’heure, la nationalité des deux suspects arrêtés ni fait le point sur la procédure judiciaire engagée contre eux.

Source : Seneweb