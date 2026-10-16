Navétanes à Grand Yoff : Trois responsables de l’ASC Yakar arrêtés après l’agression d’un arbitre

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a déféré au parquet trois individus poursuivis pour troubles à l’ordre public, violences et voies de fait, ainsi que coups et blessures volontaires, à la suite de l’agression d’un arbitre lors d’un match de navétanes au stade municipal Diaguily-Bakhayokho de Grand Yoff.

Les faits se sont déroulés lors d’une rencontre du championnat populaire des navétanes opposant les cadets de l’ASC Yakar à ceux de l’ASC Grand Yoff. Au terme du temps réglementaire, l’arbitre central a sifflé la fin du match sur le score de 2 buts à 1 en faveur de l’ASC Grand Yoff.

Selon les éléments de l’enquête, au coup de sifflet final, les trois mis en cause, respectivement deuxième gardien, entraîneur et secrétaire général de l’ASC Yakar, ont envahi la pelouse avant d’agresser violemment l’arbitre à coups de poing et de pied. Ils lui reprochaient d’avoir accordé un penalty qu’ils jugeaient litigieux.

L’incident a provoqué des scènes de chaos dans le stade. D’autres individus, identifiés grâce aux images de la retransmission en direct du match, auraient également participé aux violences. L’intervention rapide des forces de police a permis d’éviter que les supporters présents dans les gradins n’envahissent à leur tour le terrain pour s’en prendre aux officiels.

L’arbitre a formellement déposé une plainte avant de se rendre à l’hôpital pour recevoir des soins. Les trois mis en cause, qui avaient initialement nié les faits, ont finalement reconnu leur implication après avoir visionné les images vidéo. À l’issue de la procédure, ils ont été conduits au parquet.