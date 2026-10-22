Ndèye Sow Leïla placée sous mandat de dépôt

Déférée ce jeudi devant le parquet de Dakar par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), la présidente de l’Union pour le progrès et le renouveau du Sénégal, Ndèye Sow Leïla, a été placée sous mandat de dépôt par le procureur de la République. Assistée de Maitres Aboubacry Barro, El Hadj Diouf, Oumar Youm et Moustapha Mbaye, elle est poursuivie pour diffusion de fausses nouvelles, injures publiques par le biais d’un système informatique et discours contraires aux bonnes mœurs.

L’influenceuse est sauvée de l’instruction, car il y a une autre plainte déposée contre elle. Son procès est prévu le lundi 26 octobre devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, selon Seneweb qui donne l’information.

L’influenceuse a été interpellée à la suite d’une plainte déposée par l’association And Sam Djiko Yi. Il lui est reproché des propos tenus lors d’une émission diffusée sur la chaîne Public SN TV, toujours selon la même source.