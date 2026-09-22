Ndorong : Quatre employés arrêtés pour un vol présumé de carburant

Un manque de plus de 7 600 litres de carburant, évalué à plus de 7,1 millions de francs CFA, a été constaté au sein de la société « Serigne Gueye et Fils SARL ». Quatre individus, soupçonnés d’avoir participé au vol, ont été conduits au parquet par le Commissariat d’arrondissement de Ndorong.

Le Commissariat d’arrondissement de Ndorong a procédé, le 15 septembre 2026, à la conduite au parquet de quatre individus pour des faits présumés d’association de malfaiteurs et de vol commis en réunion au préjudice de leur employeur.

L’affaire fait suite à une plainte déposée par le conseiller de la société « Serigne Gueye et Fils SARL » contre les mis en cause. Selon les termes de la plainte, un déficit portant sur 5 842 litres de super et 1 791 litres de gasoil a été constaté le 5 septembre 2026.

La quantité totale manquante s’élève ainsi à 7 633 litres de carburant, pour une valeur estimée à 7 135 785 francs CFA.

Interrogés dans le cadre de l’enquête, les quatre mis en cause ont reconnu les faits qui leur sont reprochés.

À l’issue de la procédure, ils ont été déférés au parquet.