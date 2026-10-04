Nécrologie : Décès de Cheikh Hamidou Kane, une grande figure de la littérature africaine

Cheikh Hamidou Kane, écrivain majeur de la littérature africaine francophone et ancien haut responsable de l’État sénégalais, est décédé ce dimanche 4 octobre 2026, à l’âge de 98 ans, a-t-on appris. Avec sa disparition, le Sénégal et le continent africain perdent une figure intellectuelle dont le parcours aura été marqué par le service de l’État, la réflexion sur les sociétés africaines et le rayonnement des lettres du continent.

La levée du corps est prévue ce dimanche à 16 heures à l’hôpital de Fann, à Dakar. L’inhumation est annoncée au cimetière de Yoff.

Né le 2 avril 1928 à Matam, Cheikh Hamidou Kane a grandi au croisement de deux univers culturels. Il fréquente d’abord l’école coranique avant de rejoindre, vers l’âge de dix ans, l’école française. Cette double formation, islamique et occidentale, constituera par la suite l’un des fondements de sa pensée et de son œuvre littéraire.

Son parcours académique le conduit au Sénégal puis en France. À la Sorbonne, il obtient des licences en droit, en lettres et en philosophie, avant d’intégrer l’École nationale de la France d’Outre-mer, dont il sort diplômé en 1956.

De retour au Sénégal en 1959, à la veille de l’indépendance, Cheikh Hamidou Kane s’engage dans la construction de l’État naissant. Il exerce plusieurs responsabilités administratives et gouvernementales, notamment celles de gouverneur de la région de Thiès et de commissaire au Plan auprès du président du Conseil, Mamadou Dia.

Il occupe également des fonctions ministérielles, notamment au ministère du Plan et de la Coopération ainsi qu’au ministère du Développement industriel et de l’Artisanat. Son parcours professionnel s’étend par ailleurs au-delà du Sénégal. Il travaille notamment pour l’UNICEF à Lagos et à Abidjan.

Mais c’est surtout par la littérature que son nom s’est durablement inscrit dans l’histoire intellectuelle de l’Afrique.

Commencé en 1952 et publié en 1961, « L’Aventure ambiguë » connaît un retentissement considérable. Le roman reçoit en 1962 le Grand Prix littéraire d’Afrique noire et devient rapidement une œuvre majeure de la littérature africaine de langue française.

En partie autobiographique, le livre raconte le parcours de Samba Diallo, jeune élève d’une école coranique envoyé en France pour y poursuivre des études de philosophie. À travers son itinéraire, Cheikh Hamidou Kane met en scène la confrontation entre les valeurs héritées de la tradition africaine et islamique et celles de la civilisation occidentale.

L’œuvre dépasse cependant le seul cadre du conflit culturel né de la colonisation. Elle interroge plus largement la quête d’identité, le rapport au savoir et le déchirement intérieur de l’individu confronté à des univers de pensée différents.

La destinée de Samba Diallo, partagé entre deux héritages et deux conceptions du monde, a ainsi donné au roman une portée universelle. « L’Aventure ambiguë » sera traduite dans plusieurs langues et deviendra une œuvre étudiée dans les collèges, les lycées et les universités au Sénégal, en Afrique et au-delà du continent.

Après le succès de son premier roman, Cheikh Hamidou Kane observe un long silence littéraire. Près de trois décennies passent avant la publication, en 1995, de « Les Gardiens du temple », aux éditions Stock.

Dans ce second roman, l’écrivain poursuit sa réflexion sur les sociétés africaines confrontées aux mutations de l’époque postcoloniale. Il y explore notamment la tension entre la préservation des traditions, l’affirmation de soi et les influences venues de l’Occident.

Deux romans seulement auront suffi à installer durablement Cheikh Hamidou Kane dans le patrimoine littéraire africain. En 2019, le Grand Prix des Mécènes vient couronner l’ensemble de son œuvre.

Au-delà de ses fonctions administratives et politiques, Cheikh Hamidou Kane laisse l’image d’un intellectuel attaché à la transmission et au dialogue entre les cultures. Son œuvre, particulièrement « L’Aventure ambiguë », continue de nourrir les réflexions sur l’identité, l’éducation, la modernité et la rencontre des civilisations.

La postérité de l’écrivain se lit également dans les institutions qui portent désormais son nom. Depuis janvier 2023, l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) est officiellement devenue l’Université numérique Cheikh Hamidou KANE (UN-CHK), à la suite d’un décret présidentiel pris sous la présidence de Macky Sall.

À 98 ans, Cheikh Hamidou Kane s’en va ainsi après une vie consacrée à la pensée, à la littérature et au service public. Il laisse une œuvre relativement brève par son volume, mais considérable par son influence.