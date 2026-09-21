Nécrologie : Décès du meneur de l’ASC Ville de Dakar dans un accident

Le basketball sénégalais est en deuil. Mouhamed Diouf, meneur de jeu de l’ASC Ville de Dakar, plus connu sous le sobriquet « MD », est décédé dans la nuit du dimanche à lundi, suite à un accident de la circulation, alors qu’il rentrait d’un tournoi qu’il disputait, a appris Seneweb.

En cette douloureuse circonstance, le Maire de la Ville de Dakar, l’ensemble du Conseil municipal, l’Administration municipale et le Cabinet, saluent la mémoire du disparu et adressent leurs condoléances les plus attristées à ses parents et à l’ASC Ville de Dakar.

Les circonstances exactes de l’accident n’ont pas encore été détaillées à ce stade. D’autres précisions sont attendues dans les prochaines heures, notamment de la part du club et des autorités compétentes.

Source : Seneweb