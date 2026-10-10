Nécrologie : Le journaliste Hussein Ba et Assane Ba endeuillés par le décès de leur mère

La mère du journaliste Hussein Ba et d’Assane Ba, ancien conseiller de Me Abdoulaye Wade, est décédée ce samedi 10 octobre 2026 à Dakar. La défunte, Adja Coudy Athie, sera inhumée dans la région de Matam.

La levée du corps est prévue ce dimanche 11 octobre 2026 à 16 h à l’hôpital de Fann, à Dakar, selon les informations recueillies auprès de la famille.

L’inhumation aura lieu le lundi 12 octobre 2026 à 10 h à Boyinadji, dans la région de Matam.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction présente ses sincères condoléances à Hussein Ba et Assane Ba, à leurs frères et sœurs, ainsi qu’à l’ensemble des populations de Boyinadji et de Matam.

Par Mamadou Ly