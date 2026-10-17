Nécrologie : Le Sénégal perd le doyen Mody Niang, figure engagée de la vie publique

Le Sénégal est en deuil. Le doyen Mody Niang, inspecteur de l’enseignement à la retraite, ancien membre de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), auteur engagé et ancien président du conseil d’administration du quotidien national Le Soleil, est décédé ce samedi 17 octobre 2026, à l’âge de 81 ans.

Grand commis de l’État reconnu pour sa probité, fervent défenseur de l’école publique sénégalaise et observateur attentif de la vie nationale, Mody Niang aura consacré une grande partie de son existence au service de l’éducation et à la défense des valeurs de rigueur et d’intégrité dans l’administration publique.

Après plusieurs décennies passées au cœur du système éducatif, il s’est imposé comme une voix importante du débat citoyen au Sénégal. À travers ses nombreux ouvrages et ses chroniques sans complaisance, cet intellectuel engagé a porté un regard critique sur les questions de gouvernance, le fonctionnement des institutions, la démocratie et les dérives du pouvoir.

Homme de conviction, il s’est distingué par sa liberté de ton et ses prises de position sur les affaires publiques. Son engagement en faveur de l’école publique et son intérêt constant pour la gestion des affaires de l’État ont marqué son parcours.

La levée du corps est prévue ce samedi à l’Hôpital Principal de Dakar, à 11 heures, avant l’inhumation à Koki, son village natal. Les condoléances seront reçues ce dimanche 18 octobre à la Cité Mbackiyou Faye, aux Mamelles, à côté de la boucherie Gade Gui.

En cette douloureuse circonstance, que la terre lui soit légère et qu’Allah, dans Son infinie miséricorde, l’accueille au Paradis Firdaws. Nos pensées accompagnent sa famille, ses proches et tous ceux qui l’ont connu et estimé.