New York : Diomaye et Sergueï Lavrov évoquent le renforcement de la coopération

En marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est entretenu ce jeudi à New York avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Les échanges ont porté sur les relations entre le Sénégal et la Russie, la coopération bilatérale ainsi que les enjeux internationaux.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé sa journée à New York par un entretien avec Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Les deux personnalités ont évoqué les relations d’amitié qui unissent le Sénégal et la Russie ainsi que les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale.

Les échanges ont également porté sur la situation internationale et les enjeux liés à la paix et à la sécurité. Le Chef de l’État a réaffirmé l’attachement du Sénégal au dialogue, au règlement pacifique des différends et au respect de la Charte des Nations Unies.

L’entretien a enfin permis d’aborder l’élection du prochain Secrétaire général des Nations Unies et les enjeux qu’elle représente pour l’avenir de l’Organisation.