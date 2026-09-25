New York : Diomaye salue l’action d’António Guterres en faveur de la paix

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est entretenu ce jeudi à New York avec le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, alors que celui-ci achève sa mission à la tête de l’Organisation. Les échanges ont porté sur la paix, la sécurité, la coopération entre le Sénégal et les Nations Unies ainsi que sur plusieurs enjeux internationaux.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est entretenu ce jeudi à New York avec António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, au moment où ce dernier achève sa mission à la tête de l’Organisation.

Au cours de cette rencontre, le Chef de l’État a exprimé sa gratitude à António Guterres pour près d’une décennie d’efforts en faveur de la paix, de la sécurité et de la justice. Cette période a notamment été marquée par la pandémie de Covid-19 et la multiplication des conflits à travers le monde.

Le Secrétaire général des Nations Unies a, à son tour, salué l’engagement du Président de la République et du Sénégal, dont les positions demeurent ancrées dans le dialogue et la paix.

Les deux personnalités ont également évoqué la coopération entre le Sénégal et les Nations Unies. À Dakar, une trentaine d’agences onusiennes sont installées. Les échanges ont notamment porté sur la finalisation du regroupement de ces agences au sein de la Maison des Nations Unies de Diamniadio, construite sur les ressources propres du Sénégal.

La 3e Conférence des Nations Unies sur l’eau, que le Sénégal co-organise avec les Émirats arabes unis en décembre, a également été abordée.

En sa qualité de Président en exercice de la CEDEAO, le Chef de l’État a réaffirmé que le Sénégal restera aux côtés des Nations Unies dans les efforts en faveur de la paix et de la sécurité dans la sous-région.

Pour sa part, António Guterres a assuré que les Nations Unies demeurent pleinement engagées dans la correction des injustices héritées du passé. Il a notamment cité la question de la représentation de l’Afrique au Conseil de sécurité, la réforme du système économique et financier international, notamment sur la dette et les financements concessionnels, ainsi que les injustices climatiques.