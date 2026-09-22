New York : Marie Khone Faye plaide pour un espace numérique plus sûr pour les enfants

En marge de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies, organisée du 22 au 28 septembre à New York, la Première Dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a participé à une rencontre de haut niveau consacrée à la protection des enfants dans l’environnement numérique.

Organisée dans le cadre de l’Organisation des Premières Dames d’Afrique pour le Développement (OPDAD), la rencontre était placée sous le thème : « Promouvoir une architecture numérique sûre, éthique et inclusive pour nos enfants ». Intitulé « L’architecture invisible », l’événement a réuni plusieurs Premières Dames africaines ainsi que des représentants de l’UNICEF et des Nations unies.

Les échanges ont porté sur les enjeux liés à la protection des mineurs face aux risques associés à l’utilisation des technologies numériques, mais également sur les moyens de faire du numérique un outil au service de leur développement.

Dans son intervention, Marie Khone Faye a plaidé pour un accès équitable, sûr et responsable aux technologies pour chaque enfant. La Première Dame a appelé à une mobilisation collective afin de mieux encadrer les usages numériques, protéger les données personnelles des enfants et permettre à ces derniers de faire entendre leur voix dans les décisions susceptibles d’affecter leur avenir.

Elle a également évoqué les initiatives engagées par le Sénégal dans ce domaine, notamment à travers le « New Deal Technologique », inscrit dans la vision Sénégal 2050. Cette orientation vise notamment à promouvoir des usages responsables du numérique et à renforcer la sécurité en ligne.

Pour Marie Khone Faye, la protection des enfants dans l’environnement numérique nécessite ainsi une approche associant innovation technologique, responsabilité et protection des droits. À l’issue de son intervention, la Première Dame du Sénégal a exprimé sa gratitude à sa « sœur et amie » Emine Erdoğan, ainsi qu’à l’UNICEF et aux Nations unies pour l’organisation de cette rencontre.

« Ensemble, bâtissons une architecture numérique qui protège nos enfants et fasse des technologies de véritables leviers d’apprentissage, d’émancipation et d’ouverture sur le monde », a-t-elle conclu.