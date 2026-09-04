Non-lieu : Amir Abo annonce des plaintes contre ses détracteurs

Après avoir obtenu une ordonnance de non-lieu total du juge du 3ᵉ cabinet du Pool judiciaire financier (PJF), Abo Mbacké, plus connu sous le nom d’« Amir Abo », entend donner une suite judiciaire à l’affaire. Dans un entretien accordé à L’Observateur, le président de Stam Global Business annonce son intention de porter plainte contre ceux qu’il accuse d’être à l’origine de sa mise en cause.

L’homme d’affaires assure qu’il demandera à ses détracteurs de répondre devant la justice des accusations portées contre lui. « Je vais saisir la justice contre eux tous. Je vais suivre l’affaire avec mes avocats et ils répondront de leurs actes devant la justice. Je ne pardonne pas », affirme-t-il. Il indique par ailleurs avoir déjà déposé une plainte contre le journaliste Babacar Touré.

Sur le fond, Amir Abo dénonce ce qu’il qualifie de « coup monté » et d’« acharnement » destiné, selon lui, à porter atteinte à son honneur et à son patrimoine. Il met directement en cause l’architecte Pierre Goudiaby Atépa et le journaliste Babacar Touré, qu’il présente comme les principaux instigateurs de cette entreprise. « Un coup monté contre ma personne par Pierre Goudiaby Atépa et Babacar Touré », soutient-il, tout en rappelant sa plainte déjà déposée contre le journaliste.

L’homme d’affaires conteste également les accusations portant sur la propriété de certains de ses biens immobiliers. Il affirme disposer des documents nécessaires pour établir ses droits de propriété et se dit prêt à rendre publics les numéros de ses « titres fonciers », selon les informations rapportées par le journal.

Amir Abo évoque aussi plusieurs irrégularités qu’il dit avoir relevées dans le cadre de la saisie puis de la restitution de ses biens. Il cite notamment la découverte à son domicile de « 800 millions de francs CFA en espèces », somme qui, selon lui, n’aurait pas été consignée. Il revient également sur les 100 millions de francs CFA qui auraient été remis à une autre plaignante, Mame Diarra Tall, sans qu’une décharge lui ait été présentée.

Sur ce point, l’homme d’affaires met Mame Diarra Tall au défi de fournir les documents susceptibles d’attester du versement évoqué. Il demande ainsi que les éléments matériels permettant d’établir la réalité de cette opération soient produits.

Revenant sur l’origine du différend, Amir Abo estime que ses adversaires chercheraient notamment à détériorer ses relations avec le Royaume d’Arabie saoudite. Il fait référence à la présence, le jour de son interpellation, de partenaires saoudiens venus présenter des solutions concernant « l’approvisionnement en eau de la ville de Touba ».

Ces partenaires avaient, selon lui, été reçus le même jour par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Pour le président de Stam Global Business, cette concomitance illustre les enjeux qui entoureraient cette affaire.

Amir Abo considère finalement que la procédure engagée contre lui avait pour objectif de ternir son image et de compromettre ses projets. Il affirme que ses adversaires auraient cherché, à travers cette affaire, à porter atteinte à sa réputation tout en faisant obstacle à ses initiatives qu’il présente comme étant d’envergure.