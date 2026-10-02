Octobre Rose : Dr Mohamed Diallo appelle à faire du dépistage une priorité collective

À l’occasion d’Octobre Rose, le président de la Coalition Natangué Askan Wi et ancien ministre, Dr Mohamed Diallo, appelle à faire de la lutte contre le cancer du sein une priorité collective.

Dans un message de sensibilisation, Dr Mohamed Diallo insiste sur l’importance du dépistage précoce, qu’il présente comme un moyen susceptible de sauver des vies. Il invite ainsi chacun à contribuer à l’information et à la sensibilisation, tout en encourageant les femmes, notamment les mères, épouses, sœurs et filles, à se faire dépister.

Pour le président de la Coalition Natangué Askan Wi, la prévention demeure une arme essentielle face à la maladie, au même titre que la solidarité et l’accompagnement des personnes concernées. « Ensemble, faisons d’Octobre Rose un mois d’espoir, de vigilance et de vie », souligne-t-il, appelant à une mobilisation collective autour de cette cause.

Dr Mohamed Diallo rappelle enfin que protéger une vie revient à préserver une famille et, au-delà, l’avenir de toute une nation.