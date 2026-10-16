ONG et associations : Le ministère de l’Intérieur met en place une plateforme numérique de suivi

La Direction générale de l’Administration territoriale (DGAT), relevant du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, invite les organisations non gouvernementales (ONG) et les associations légalement constituées intervenant au Sénégal à s’inscrire sur la plateforme numérique e-OSC et à renseigner les informations demandées.

Dans un communiqué daté du 16 octobre 2026, le directeur général de l’Administration territoriale, William Manel, indique que cette démarche fait suite au lancement officiel de la plateforme e-OSC, dédiée à la cartographie nationale et au suivi des ONG et associations.

Cette opération vise à consolider les données relatives aux organisations, notamment leurs zones et domaines d’intervention, leurs projets, les financements mobilisés ainsi que les populations bénéficiaires. Elle doit également contribuer à une meilleure capitalisation des interventions, à leur visibilité et à l’aide à la décision.

Les inscriptions s’effectuent directement sur la plateforme, à l’adresse www.eoscsenegal.sn.

Selon le communiqué, cette inscription constitue également une étape préparatoire à la dématérialisation progressive des procédures, notamment les demandes d’agrément des ONG et de reconnaissance des associations. Les évolutions ultérieures de la plateforme devraient favoriser le partage d’informations et renforcer les synergies entre les acteurs.

Des actions de vulgarisation et de formation sont prévues pour accompagner les organisations dans la prise en main de cet outil numérique.