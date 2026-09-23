ONU : Bassirou Diomaye Faye et Hassan Sheikh Mohamoud évoquent les enjeux de paix et de sécurité

Au siège des Nations Unies, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rencontré ce mardi son homologue de Somalie, Hassan Sheikh Mohamoud, à la suite de son entretien avec le président français Emmanuel Macron.

Les deux chefs d’État ont salué les liens de fraternité entre le Sénégal et la Somalie et exprimé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.

Ils ont également échangé sur les défis communs en matière de paix et de sécurité auxquels sont confrontés la Corne de l’Afrique et le Sahel, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

Les deux présidents ont par ailleurs évoqué la coopération entre l’Union africaine et les Nations Unies dans ce domaine.

Le président de la République a enfin réaffirmé l’attachement du Sénégal à l’unité et à l’intégrité territoriale des États africains.