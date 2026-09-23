ONU : Bassirou Diomaye Faye s’est entretenu avec Emmanuel Macron

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est entretenu ce mardi au siège des Nations Unies avec le président de la République française, Emmanuel Macron.

Les deux chefs d’État ont passé en revue le partenariat entre le Sénégal et la France ainsi que les perspectives de son approfondissement.

Ils ont également échangé sur la situation internationale, notamment sur les défis liés à la paix et à la sécurité, et ont réaffirmé leur attachement commun au respect de la Charte des Nations Unies et au règlement pacifique des différends.

Les deux présidents ont enfin abordé la question de l’élection du prochain secrétaire général des Nations Unies.