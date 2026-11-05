ONU : Mankeur Ndiaye estime que Macky a eu raison de retirer sa candidature

L’impasse autour de la désignation du prochain secrétaire général des Nations unies suscite de nouvelles réactions. Dans une publication sur le réseau social X, Mankeur Ndiaye a exprimé ses inquiétudes après le huitième tour de consultations au Conseil de sécurité, qui n’a toujours pas permis de dégager un consensus autour d’un candidat.

Selon lui, huit candidats sont encore en lice et aucun accord ne semble se dessiner entre les membres du Conseil de sécurité, à moins de deux mois de la fin du mandat d’Antonio Guterres. Il estime que la situation devient préoccupante, notamment en raison de l’absence de compromis entre les cinq membres permanents, dont les positions se heurtent autour de la question du veto.

Mankeur Ndiaye a également commenté les résultats du huitième sondage informel, organisé le 5 novembre 2026. Les chiffres affichés font notamment apparaître 12 encouragements et 3 découragements pour Grynspan, 9 encouragements, 4 découragements et 2 sans opinion pour Grossi, ainsi que 8 encouragements, 5 découragements et 2 sans opinion pour Rodrigues-Birkett.

Revenant sur le retrait de la candidature de Macky Sall, il estime que l’ancien président sénégalais avait pris la bonne décision en se retirant au moment opportun et avec dignité. « Le Président Macky Sall avait raison de se retirer et il l’a fait à temps et en toute dignité. La suite lui a donné raison. Bravo », a-t-il écrit.

Mankeur Ndiaye rappelle par ailleurs que l’Assemblée générale des Nations unies ne peut procéder à la nomination d’un secrétaire général sans une recommandation préalable du Conseil de sécurité. Face à cette situation qu’il juge frustrante, il s’attend désormais à voir émerger d’autres candidatures.