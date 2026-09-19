ONU : Michelle Bachelet retire sa candidature au poste de secrétaire générale

L’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet a annoncé ce samedi le retrait de sa candidature au poste de secrétaire générale des Nations unies, actuellement occupé par le Portugais António Guterres, dont le mandat s’achève à la fin de 2026.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’ancienne dirigeante socialiste a expliqué sa décision par le contexte international actuel, marqué selon elle par de fortes tensions autour du multilatéralisme, du droit international, de la lutte contre le changement climatique, de la démocratie et des droits humains.

« Certains croiront que ce n’était pas le moment pour une candidature comme celle que je voulais représenter, lorsque les vents soufflent fort contre les principes du multilatéralisme, contre le Droit International constamment transgressé. L’existence du changement climatique que certains nient, malgré les preuves scientifiques, et la démocratie et les droits humains qui sont en danger », a-t-elle déclaré.

Michelle Bachelet a néanmoins assuré ne pas regretter d’avoir relevé ce qu’elle a qualifié de « grand défi ». Elle estime que sa candidature aura permis de porter certains principes dans le débat international.

« Je suis convaincue que c’était le moment de faire entendre la voix pour ces principes qui ont été le fier étendard de ma candidature », a-t-elle indiqué.

L’ancienne présidente chilienne a également défendu l’idée que le prochain secrétaire général de l’ONU devrait être une femme originaire d’Amérique latine. « Nous avons contribué à installer dans le débat mondial que la prochaine secrétaire générale doit être une femme d’Amérique Latine », a-t-elle souligné.

Elle a par ailleurs insisté sur le profil qu’elle estime nécessaire pour diriger l’organisation internationale, plaidant pour « une personne véritablement indépendante et fidèle aux principes de la Charte » des Nations unies, capable de « les brandir avec rigueur, face aux États, peu importe leur taille ou leur pouvoir ».

Michelle Bachelet a enfin exprimé sa reconnaissance aux soutiens reçus durant sa campagne, notamment aux présidents du Brésil et du Mexique, Luiz Inácio Lula da Silva et Claudia Sheinbaum, ainsi qu’aux Chiliens qui lui ont témoigné leur estime et leur soutien.

Son retrait intervient au lendemain de la publication des résultats du troisième sondage informel organisé au Conseil de sécurité. Selon les résultats cités par la source, Michelle Bachelet n’a obtenu qu’une voix « en faveur », contre onze « contre » et trois « sans opinion ».

Avec le retrait de Michelle Bachelet, le processus de désignation du successeur d’António Guterres se poursuit au Conseil de sécurité des Nations unies.