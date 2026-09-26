Opération de déstabilisation à New York…naufrage politique d’une diaspora minoritaire

Lors de la présence du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye aux assemblées internationales à New York, une poignée d’activistes issus de la diaspora s’est une nouvelle fois illustrée par des rassemblements hostiles, étalant banderoles et slogans agressifs sur la scène internationale. Loin de s’inscrire dans une démarche démocratique noble, cette agitation répétée s’apparente désormais à un harcèlement médiatique systématique qui dessert directement les intérêts et le prestige du Sénégal à l’étranger.

Alors que les Sénégalais de l’extérieur ont longtemps été le symbole de la dignité, du travail et du rayonnement culturel de la nation, ce groupe minoritaire offre aujourd’hui le spectacle navrant d’une communauté divisée et rancunière. En choisissant d’exporter leurs querelles politiciennes devant les institutions internationales, ces manifestants ternissent délibérément l’image de marque du pays et sapent la crédibilité diplomatique de l’État, prouvant leur mépris total pour les retombées négatives de leur comportement sur la collectivité.

Sur le plan strictement opérationnel, cette tentative de déstabilisation s’est une fois de plus soldée par un fiasco retentissant. Réunissant à peine quelques dizaines d’individus sans poids ni représentativité, l’événement a mis en lumière la faiblesse extrême de ce mouvement. Cette incapacité chronique à mobiliser la vaste majorité des Sénégalais de l’étranger démontre que la communauté internationale comme la diaspora elle-même ont parfaitement identifié l’amateurisme et le vide politique de ces agitateurs.

En pensant affaiblir la figure présidentielle et discréditer le pouvoir exécutif, ces activistes se sont eux-mêmes piégés dans leur propre ridicule. La surenchère verbale et la mise en scène d’une hostilité théâtrale ne masquent plus l’absence criante d’idées et de visions. À force de privilégier la provocation de rue au détriment de tout débat de fond, cette frange radicalisée s’est définitivement discréditée, réduisant sa posture à un chahut d’impuissants incapable d’influencer la marche du pays.

Pendant que le Sénégal fait face à des défis économiques et sociaux majeurs qui exigent le travail et l’engagement de tous, ces contestataires font le choix du confort et de la posture morale depuis l’étranger. Il est particulièrement aisé de distribuer les mauvais points et de clouer le pouvoir au pilori depuis des capitales occidentales, sans jamais poser la moindre pierre à l’édifice national ni proposer le moindre projet alternatif viable pour les populations locales.

Le temps des manœuvres politiciennes, du sabotage médiatique et de l’opposition pavlovienne est définitivement révolu. Le peuple sénégalais, pragmatique et tourné vers l’avenir, n’a plus aucune tolérance pour ces méthodes d’un autre âge qui ne visent qu’à satisfaire des egos ou des agendas personnels. L’obstination de cette minorité à rejouer indéfiniment les combats électoraux à l’étranger démontre un aveuglement politique total et une déconnexion profonde avec les attentes réelles de la population.

Cette diaspora contestataire fait preuve d’un gâchis monumental. L’énergie, le temps et les ressources financières engloutis dans l’organisation de ces manifestations stériles devraient être honteusement réorientés vers des projets de développement, l’investissement direct ou le soutien aux communautés locales. Préférer le bruit des mégaphones à l’effort de construction nationale relève d’un manque criant de maturité citoyenne et d’un patriotisme à géométrie variable.

Il est temps que ces militants renoncent à leur posture d’arbitres ou de « justiciers autoproclamés » de la vie politique sénégalaise. Le Sénégal n’a que faire de leçons de morale dispensées à distance par des acteurs qui refusent de s’engager sur le terrain des réalités socio-économiques. S’ériger en censeur sans être force de proposition ne trompe plus personne et traduit uniquement une volonté de nuire plutôt que d’édifier.

Le redressement et le progrès du Sénégal s’accompliront avec ceux qui produisent, investissent et bâtissent au quotidien. La diaspora se trouve à un tournant décisif : elle doit impérativement purger ses rangs de ces dérives théâtrales pour réintégrer le champ de la contribution utile. Ceux qui s’obstineront dans la voie de la contestation destructrice se condamnent eux-mêmes à l’insignifiance et à l’isolement face à la marche inéluctable de la nation.

La rédaction de Xibaaru