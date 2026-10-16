Oumar Sow alerte contre la stigmatisation des étrangers et appelle à recentrer le débat sur les défis économiques

À travers une réflexion fondée sur son expérience au Gabon, Oumar Sow, président d’And-Marchons Ensemble, met en garde contre les risques de stigmatisation des étrangers en période de difficultés économiques. Le citoyen africain établit un parallèle entre le traitement réservé autrefois aux Équato-Guinéens au Gabon et les tensions qui peuvent émerger au Sénégal face au chômage et à la cherté de la vie.

Oumar Sow rappelle qu’à une certaine époque, de nombreux Équato-Guinéens vivant au Gabon étaient victimes de marginalisation et de stigmatisation. Employés de maison, serveurs dans les restaurants ou hommes à tout faire, certains voyaient leur nationalité utilisée comme une insulte. Pourtant, souligne-t-il, le peuple gabonais demeure profondément accueillant.

Selon lui, les difficultés économiques rencontrées par le Gabon, malgré ses ressources pétrolières, ont parfois conduit à désigner les étrangers, notamment les Équato-Guinéens, comme responsables des problèmes du pays. Une situation qui, estime-t-il, risquait de détourner l’attention des véritables enjeux liés à la gouvernance et au développement.

L’exploitation du pétrole en Guinée équatoriale a ensuite transformé son économie et permis à certains de ses ressortissants de rentrer au pays pour saisir de nouvelles opportunités. Cette évolution amène Oumar Sow à appeler les Sénégalais à tirer les enseignements de cette expérience.

Face au chômage, à la hausse du coût de la vie et aux difficultés économiques, il invite à la vigilance contre les discours de stigmatisation et la recherche de boucs émissaires. Il évoque également les avancées économiques réalisées par la Guinée voisine, estimant que le Sénégal ne doit pas perdre un temps précieux dans des querelles qui l’éloignent des priorités du développement.

Tout en réaffirmant son attachement à la Téranga, au dialogue et à l’hospitalité sénégalaise, Oumar Sow rappelle que l’accueil des étrangers doit s’accompagner du respect des lois. Il insiste sur le rôle des Forces de défense et de sécurité dans le maintien de l’ordre public, dans le respect des droits et de la dignité de tous.

Pour le président d’And-Marchons Ensemble, l’Afrique forme une seule famille. La pauvreté ne doit pas devenir une source d’humiliation, pas plus que la richesse ne doit justifier le mépris. À ses yeux, le véritable combat doit porter sur la pauvreté, le chômage, les inégalités et la mauvaise gestion des ressources, plutôt que sur les étrangers.