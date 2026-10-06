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Société

Passations de service : Le Premier ministre exige la plus stricte sobriété

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Le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Lo appelle à davantage de sobriété lors des cérémonies de passation de service dans les départements ministériels et les entités rattachées à l’État.

Dans une circulaire adressée à l’ensemble des membres du gouvernement, datée du 30 septembre 2026 et prise sur instructions du Président de la République, le chef du gouvernement dénonce « l’ambiance manifestement démesurée » observée dans certains départements ministériels et autres démembrements de l’État à l’occasion de ces cérémonies.

Ahmadou Alhaminou Lo demande ainsi aux ministres de veiller à ce que les passations de service soient organisées dans la « sobriété la plus stricte ».

Le Premier ministre rappelle également que tout comportement susceptible de porter atteinte à l’image de l’État est proscrit. « Tout comportement de nature à porter atteinte à l’image de l’État est strictement prohibé », souligne-t-il dans sa circulaire.

Il insiste enfin sur le respect strict de ces prescriptions par l’ensemble des ministères et structures concernées.

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