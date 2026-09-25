Passeports diplomatiques : Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr apporte des précisions

À l’occasion de son point de presse tenu ce vendredi à Touba, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr a apporté des précisions sur l’affaire des passeports diplomatiques et sur son rôle dans les demandes formulées auprès des autorités.

Le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, affirme être régulièrement sollicité par des personnes souhaitant obtenir un passeport diplomatique, en raison de son rôle d’intermédiaire entre le khalife et l’État.

« Plusieurs personnes me sollicitent pour l’obtention d’un passeport diplomatique parce que Serigne Mountakha m’a fait son intermédiaire avec l’État. Ce document devrait être réservé aux diplomates. Mais chaque pays a ses réalités. Des dérogations ont été accordées en délivrant ce passeport à toute personne nécessiteuse. Je n’ai jamais été impliqué dans ce processus », a-t-il déclaré.

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr a également précisé que Serigne Mountakha Mbacké lui avait recommandé de transmettre une demande au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, concernant l’accès à ce document.

« Serigne Mountakha m’a recommandé de délivrer son message au président Bassirou Diomaye Faye. Le khalife a constaté que plusieurs personnes lui exprimaient le souhait d’obtenir ce document », a-t-il expliqué.

Selon lui, cette démarche lui aurait été recommandée depuis un an par le khalife général des mourides. L’objectif était de demander au chef de l’État de faciliter l’obtention du passeport diplomatique pour certaines personnes qui en exprimaient le besoin.

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr a notamment évoqué le cas de personnes souhaitant se rendre à l’étranger pour des soins médicaux, ainsi que celui de personnes désirant rendre visite à leurs disciples.

« Certains demandeurs veulent se soigner à l’étranger, et d’autres veulent rendre visite à leurs disciples », a-t-il précisé.