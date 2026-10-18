PASTEF annonce un conclave ce lundi

Le PASTEF tiendra un conclave ce lundi 19 octobre 2026, au King Fahd Palace, à Dakar. L’annonce a été faite ce dimanche 18 octobre par le Bureau politique national dans un communiqué.

Prévue de 9 h à 12 h, la rencontre réunira les membres du Bureau politique national, les députés, d’autres élus, les coordonnateurs départementaux ainsi que des cadres du parti. Selon le communiqué, les travaux se dérouleront à huis clos.

À l’issue de cette réunion, une importante déclaration officielle sera faite devant la presse nationale et internationale.