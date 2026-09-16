PASTEF dément les déclarations d’Abdoulahad Ndiaye sur le domaine pastef.org

PASTEF-Les Patriotes a publié une mise au point en réaction aux déclarations récemment tenues par le ministre Abdoulahad Ndiaye. Le parti dénonce des propos qu’il qualifie de « fantaisistes et mensongers » et entend rassurer ses militants et sympathisants sur le contrôle de ses outils numériques.

Dans son communiqué, PASTEF affirme que le nom de domaine pastef.org constitue « la propriété exclusive et inaliénable du parti ». La formation politique assure que ce domaine est entièrement placé sous le contrôle de ses instances officielles habilitées.

Les déclarations d’Abdoulahad Ndiaye, qui aurait revendiqué la propriété du nom de domaine, sont rejetées par le parti. PASTEF estime que ces prétentions relèvent de « la pure fabulation ».

Le parti nie également toute implication du ministre dans la conception, la mise en place ou la gestion de la plateforme dédiée à la vente des cartes de membres. « Le sieur Ndiaye n’a jamais été associé, ni de près ni de loin, à aucune étape du processus », affirme la formation politique.

PASTEF soutient en outre qu’Abdoulahad Ndiaye ne dispose d’« aucun accès » ni d’« aucun levier » sur ses systèmes. Le parti assure ainsi ses militants que les opérations d’adhésion et de vente des cartes de membres se poursuivent « en toute sécurité ».

Dans un ton particulièrement offensif, PASTEF invite le ministre à mettre ses menaces à exécution, s’il estime en avoir la capacité, ou à « se taire à jamais ». Le parti considère que ses déclarations témoignent d’une « peur de la vague Pastef » et les assimile à une entreprise de manipulation.

La formation politique estime par ailleurs qu’« un ministre devrait avoir d’autres préoccupations que de faire le tour des plateaux pour fabuler ». Elle assure que PASTEF-Les Patriotes « ne sera jamais perturbé par ces quêtes d’attention ».

Le parti annonce enfin une prochaine édition de son émission Màj, au cours de laquelle une rubrique de fact-checking doit être consacrée à cette controverse.