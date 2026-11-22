Entre Pastef et Kiiraay, la guerre des mots se poursuit. Ce samedi, les partisans d’Ousmane Sonko réunis en meeting à Mbacké ont multiplié les attaques contre la mouvance présidentielle. Une sortie qui a suscité une réaction de Hannibal Djim, de son vrai nom Mouhamed Samba Djim, ancien membre de Pastef et aujourd’hui conseiller spécial du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Sur sa page, il a ironisé sur les prises de parole des responsables de Pastef lors de cette rencontre politique, estimant que Kiiraay occupait une place importante dans leurs discours. « Dans leur meeting d’aujourd’hui, ils ont prononcé le nom de Kiiraay plus souvent que celui de leur propre parti. Et ce sont eux qui disent que Kiiraay ne représente rien », a-t-il lancé.

Cette sortie vient alimenter davantage les tensions entre les deux camps, dans un contexte de rivalités politiques marquées par des échanges de plus en plus acerbes entre responsables et militants de Pastef et de Kiiraay.