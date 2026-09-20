PENCUM ASCAN WI et la Coalition DJONE rejoignent KIRAAY

La plateforme PENCUM ASCAN WI et la Coalition DJONE ont annoncé, jeudi 10 septembre 2026, leur intégration au sein du parti KIRAAY, dirigé par sa superviseure générale Aminata Touré. La décision a été portée par Mohamed Moustapha Diagne et intervient dans un contexte marqué par une recomposition progressive du paysage politique sénégalais.

Selon les responsables des deux organisations, ce rapprochement répond à la volonté de contribuer au renforcement des valeurs républicaines, au respect des institutions et à la consolidation de l’action de l’État. La démarche a été engagée sous les auspices de Ngary Faye, oncle du président de la République Bassirou Diomaye Faye.

Dans leur déclaration, PENCUM ASCAN WI et la Coalition DJONE dressent un constat préoccupant de la situation sociopolitique nationale. Ils évoquent notamment la banalisation de la défiance envers l’autorité publique, les tensions autour des institutions ainsi que la persistance de discours marqués par les invectives, la violence verbale et la stigmatisation.

Les responsables dénoncent également ce qu’ils considèrent comme une politisation excessive de l’administration et plaident pour une plus grande valorisation de la compétence, de la décentralisation et des principes républicains. Ils estiment que la stabilité des institutions constitue une condition essentielle au fonctionnement de la République.

Le rapprochement avec KIRAAY est ainsi présenté comme une volonté de participer à la construction d’un « bouclier républicain » autour des institutions et de l’action du président Bassirou Diomaye Faye. Les nouveaux membres affirment toutefois que leur soutien ne doit pas être interprété comme un renoncement au débat ou à la liberté de ton.

« La République est un chœur, mais pas un monologue. Écoutons-nous pour mieux faire République », soulignent-ils, appelant à privilégier une « participation responsable » et un « dialogue exigeant ». Cette position traduit leur volonté de s’inscrire dans la majorité tout en conservant une capacité de proposition et de discussion sur les orientations publiques.

Sur le plan organisationnel, Mohamed Moustapha Diagne a appelé les responsables, militants et sympathisants de PENCUM ASCAN WI et de la Coalition DJONE à rejoindre les structures de base de KIRAAY à travers le territoire national.

Cette intégration intervient alors que plusieurs acteurs politiques travaillent à renforcer leurs implantations et à nouer de nouvelles alliances en perspective des prochaines échéances électorales. Pour KIRAAY, l’arrivée de ces deux organisations constitue un nouvel apport dans sa structuration territoriale et dans sa dynamique d’élargissement.

Le nouveau regroupement entend désormais participer au débat public autour des questions institutionnelles, citoyennes et territoriales, tout en accompagnant, selon ses responsables, les orientations portées par le président Bassirou Diomaye Faye.