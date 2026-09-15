Pétrole et gaz : L’État et Eni signent un accord pour évaluer le potentiel de cinq blocs offshore

Le ministère de l’Énergie et du Pétrole et le groupe énergétique italien Eni ont signé, en marge de Gastech 2026, un protocole d’accord portant sur la réalisation d’études préliminaires et l’évaluation du potentiel pétrolier et gazier de cinq blocs offshore sénégalais.

L’accord concerne les blocs SN01M, SN02M, SN03M, SN07M et SN40M. Il prévoit la réalisation, par Eni et à ses frais, d’un programme d’études et d’analyses techniques destiné à approfondir les connaissances géologiques et géophysiques de ces zones.

Les travaux porteront notamment sur l’analyse des données sismiques 2D et 3D ainsi que sur l’exploitation des données disponibles. Des échanges techniques, des ateliers spécialisés et des actions de transfert de connaissances sont également prévus dans le cadre du protocole.

À travers ce partenariat, le Sénégal entend renforcer la connaissance de son bassin sédimentaire et relancer la promotion de son potentiel pétrolier et gazier auprès des investisseurs internationaux. Le ministère estime que l’intérêt manifesté par un acteur international comme Eni constitue un signal favorable pour l’attractivité du bassin sénégalais.

Le protocole prévoit également un rôle pour PETROSEN, appelée à intervenir comme partenaire technique dans le dispositif. La société nationale devra notamment contribuer à la connaissance, à la promotion et à la valorisation du bassin sédimentaire sénégalais.

Selon le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Dr El Hadji Abdourahmane Sarr, cette signature traduit la volonté de remettre l’exploration au cœur de la stratégie pétrolière du Sénégal et de mieux connaître et valoriser le potentiel du bassin sédimentaire national.

Le ministère précise toutefois que cet accord ne constitue ni un contrat pétrolier ni une attribution de titre d’exploration ou d’exploitation. Il ne confère pas non plus de droit automatique à la conclusion d’un éventuel futur contrat pétrolier. Toute étape ultérieure restera soumise aux procédures et approbations prévues par la législation et la réglementation sénégalaises.