Le Commissariat d’arrondissement de Pikine a procédé, le 18 novembre 2026, à l’interpellation d’un individu soupçonné de séquestration, de viols multiples, de violences et de voies de fait. Son arrestation fait suite à une plainte déposée par la victime la veille.

Lors de son audition, la plaignante a expliqué qu’au cours du mois d’octobre 2026, le mis en cause, originaire du même village qu’elle, l’avait contactée par téléphone pour lui proposer un emploi domestique chez une dame à Mbour. Après avoir manifesté son intérêt, elle avait été invitée à se rendre sur place, l’homme lui assurant qu’il l’orienterait vers le domicile de son employeuse.

À son arrivée à Mbour, lorsqu’elle l’a recontacté pour obtenir les coordonnées de la prétendue employeuse, il aurait refusé de les lui communiquer et lui aurait demandé d’attendre l’arrivée d’un tiers. Un conducteur à bord d’un véhicule non identifié se serait alors arrêté à sa hauteur, l’aurait appelée par son prénom et invitée à monter pour la conduire chez sa future patronne.

Après quelques mètres, le conducteur serait descendu acheter deux tasses de café, dont l’une lui aurait été remise. La victime affirme qu’après avoir consommé la boisson, elle a perdu connaissance et ne s’est réveillée qu’à Dakar, devant la porte de l’appartement du mis en cause.

Selon son récit, ce dernier l’aurait alors entraînée à l’intérieur et séquestrée pendant plus d’un mois. Il aurait confisqué son téléphone portable et l’aurait présentée aux voisins comme son épouse. Durant cette période, elle affirme avoir subi quotidiennement des rapports sexuels non consentis, sous la menace et la violence.

Le 12 novembre 2026, l’homme l’aurait finalement libérée. Elle s’est alors rendue chez une dame à Yeumbeul pour y passer la nuit. Quatre jours plus tard, le 16 novembre, vers 16 heures, le mis en cause l’aurait retrouvée sur place. Il aurait prétendu qu’elle avait fugué et que ses parents la recherchaient depuis plus d’un mois. Sous prétexte de la conduire au Commissariat d’arrondissement de Pikine, il l’aurait contrainte à monter sur sa moto.

Arrivé à hauteur du commissariat, il aurait poursuivi sa route jusqu’à son domicile, où il l’aurait violentée avant de lui imposer un dernier rapport sexuel non protégé. La victime affirme avoir profité du moment où son agresseur était entré dans les toilettes pour prendre la fuite. Elle a ensuite alerté son père, venu à Dakar, qui l’a accompagnée au commissariat pour déposer plainte.

Le mis en cause a été placé en garde à vue. Les investigations se poursuivent.