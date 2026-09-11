PJF : 114 dossiers bouclés et transmis pour jugement, selon…

Le procureur du Pool judiciaire financier (PJF), El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, a fait le point sur l’état d’avancement des dossiers traités par son institution. Invité de l’émission « Sans Filtre » de la RTS, animée par Pape Alé Niang, il a indiqué que 114 dossiers ont été bouclés par les juges d’instruction et transmis pour jugement.

Selon le procureur financier, ces dossiers sont désormais inscrits au rôle des juridictions compétentes. « Sur les 114 dossiers, 83 ont été déjà jugés », a-t-il déclaré. Ces affaires concernent notamment des infractions liées au détournement de deniers publics, à la corruption et au blanchiment de capitaux.

El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla assure que les dossiers du PJF commencent progressivement à être examinés par les juridictions. Il a également salué le travail de la presse dans le compte rendu des audiences.

Le procureur reconnaît toutefois la complexité de certaines procédures. « Il y a souvent des dossiers complexes. Cela demande un travail et la majorité des dossiers sont déjà prêts et seront communiqués au parquet pour règlement d’ici peu, ils seront programmés », a-t-il expliqué.

Pour lui, le traitement de ces affaires nécessite du temps et une expertise adaptée, compte tenu de la nature technique de certains dossiers soumis au PJF.

Source : Pressafrik