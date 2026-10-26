Podor : Le corps d’Aminata Sy retrouvé dans un sac…son petit ami recherché

La disparition d’Aminata Sy a connu une issue tragique au quartier Lao Demba, à Podor. Selon des informations rapportées par L’Observateur, Les Échos et Libération, le corps de la lycéenne a été découvert dans un sac, au sein d’une concession située à proximité du marché central.

D’après L’Observateur, la découverte a eu lieu dimanche matin. Une habitante de la maison, qui préparait le petit-déjeuner, aurait remarqué un sac suspect avant d’alerter son époux. Ce dernier aurait ensuite informé la gendarmerie.

Les premiers constats évoqués par la presse font état de blessures sur le corps de la victime. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du décès, d’établir les éventuelles responsabilités et de retracer les derniers déplacements de la jeune fille.

La veille de la découverte, Aminata Sy s’était rendue à Podor pour suivre ses cours, selon L’Observateur. Elle devait ensuite regagner le domicile familial à Ngalolé. Inquiets de ne pas avoir de ses nouvelles, ses proches avaient entrepris des recherches.

Les investigations se seraient ensuite orientées vers son petit ami présumé, décrit comme un marchand ambulant. Selon Libération, la Section de recherches de Saint-Louis a été mobilisée. Une opération menée dans le lieu où le suspect aurait séjourné aurait permis de retrouver plusieurs effets appartenant à la lycéenne, notamment des vêtements, des chaussures et un téléphone.

Ces objets constituent des éléments de l’enquête, qui doit permettre de reconstituer le parcours de la jeune fille avant sa mort.

L’Observateur rapporte par ailleurs que le mécanicien qui aurait hébergé le suspect a été entendu par les enquêteurs avant d’être remis en liberté. À ce stade, son audition ne permet pas d’établir une quelconque implication dans le décès.

Les recherches se poursuivent pour retrouver le petit ami présumé d’Aminata Sy. Les journaux cités présentent toutefois des informations divergentes concernant l’âge de la victime : Libération indique qu’elle avait 17 ans, tandis que L’Observateur lui attribue 20 ans.

Le corps a été transporté dans une structure sanitaire dans le cadre de la procédure. L’enquête devra apporter des précisions sur les circonstances de ce drame.