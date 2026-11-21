Une femme mariée, enceinte de deux mois, a dénoncé une agression sexuelle commise par quatre jeunes bergers dans la zone de Podor. Selon Libération, les faits se seraient déroulés dans la brousse de Roumdé Diawbé, alors qu’elle ramassait du bois de chauffe.

Le 16 novembre, F. B. Diallo s’est présentée à la brigade d’Aéré Lao, accompagnée de ses frères, pour dénoncer les faits. Elle affirme avoir été battue puis violée à tour de rôle par quatre jeunes bergers. La victime dit connaître l’un de ses agresseurs.

D’après Libération, les suspects ont pris la fuite en Mauritanie après les faits. Ils seraient finalement revenus au Sénégal, convaincus par leurs parents, avant d’être remis aux gendarmes.

Les quatre mis en cause, identifiés comme I. Ly, A. K. Dia, A. B. Diallo et A. Boly, seraient tous passés aux aveux. Trois d’entre eux auraient reconnu avoir « surprise par derrière, ceinturée et mise à terre », rapporte le quotidien.