Podor : Une jeune conseillère communale de la jeunesse décède dans un accident

Le département de Podor est en deuil après le décès de Bineta Wahabine Diop, originaire de Walaldé et engagée dans les activités citoyennes en faveur de la jeunesse locale. Elle est décédée ce jeudi 1er octobre à la suite d’un accident de la circulation.

Le 29 septembre dernier, Bineta Wahabine Diop faisait partie des jeunes leaders officiellement installés au sein des Conseils communaux de la jeunesse (CCJS), lors d’une cérémonie organisée au Grand Théâtre de Dakar sous la présidence du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.

Cette cérémonie avait marqué son installation en qualité de nouvelle conseillère communale de la jeunesse. La rencontre avec le président de la République et la remise de l’écharpe aux couleurs nationales constituaient une étape importante de son engagement citoyen.

Très investie à Walaldé, Bineta Wahabine Diop, affectueusement surnommée « Wallo Diop », était engagée dans les initiatives en faveur de la jeunesse et du développement local. Elle est décédée alors qu’elle se trouvait sur le chemin du retour de Dakar. L’accident s’est produit sur l’axe menant à Walaldé, dans le département de Podor.

L’annonce de sa disparition, faite par le maire de la commune, a suscité une vive émotion dans le département de Podor.