Polémique avec la DMWM : Babacar Fall livre sa version et affirme que « le chapitre est clos »

Le journaliste et rédacteur en chef de la RFM, Babacar Fall, est revenu sur la controverse qui l’oppose à la Dahira Moustarchidina Wal Moustarchidaty (DMWM). Il réfute les accusations formulées par un responsable de l’organisation concernant un prétendu refus d’accorder un droit de réponse et livre sa version des faits.

La polémique entre Babacar Fall et la Dahira Moustarchidina Wal Moustarchidaty (DMWM) se poursuit avec la réaction du journaliste de la RFM. Revenant sur les accusations portées contre lui par un responsable de l’organisation, le rédacteur en chef a fermement contesté avoir refusé un droit de réponse. « M. Sarr du dahira (DMWM), dafay fénn (il ment) ! Je ne leur ai pas refusé un droit de réponse. Je lui ai dit que le dahira n’avait pas de « droit de réponse » », a-t-il déclaré.

Pour étayer sa version, le journaliste rappelle que Serigne Mouhamadou Moustapha Sy s’est déjà exprimé directement sur les antennes de la RFM. « Moustapha Sy a parlé, en direct, sur RFM pendant le Gamou… et son frère, Abdou Sy, a lui aussi, parlé dans RFM MATIN », a-t-il rappelé. Babacar Fall entend ainsi apporter des précisions sur les circonstances de la controverse et répondre aux accusations formulées à son encontre.

Souhaitant mettre un terme à la polémique, le rédacteur en chef de la RFM affirme s’en tenir aux faits qu’il vient de rappeler. « Voilà les faits. Chapitre clos », a-t-il conclu.