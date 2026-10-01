Police nationale : Le ministre de l’Intérieur procède à 19 nominations

Dix-neuf cadres supérieurs de la Police nationale ont été affectés à de nouvelles fonctions par une décision du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mohamadou Makhtar Cissé. Portant le numéro 030971 et datée du 24 septembre 2026, cette décision concerne notamment la Brigade d’intervention polyvalente (BIP), la Division spéciale de cybersécurité (DSC) et le commissariat urbain de Linguère, selon des sources de Seneweb.

Prise sur proposition du directeur général de la Police nationale, la décision s’appuie sur plusieurs textes régissant le statut général des fonctionnaires, le personnel de la Police nationale ainsi que l’organisation du ministère de l’Intérieur et de la Direction générale de la Police nationale. Les nouvelles nominations prennent effet à compter de la date de signature de la décision.

À la Brigade d’intervention polyvalente, le commissaire de police principal Ousmane Fall, jusque-là commandant de la BIP, est nommé commissaire central et chef du Service régional de sécurité publique de Louga. Il est remplacé à la tête de la BIP par son adjoint, le commissaire de police El Hadj Lamdou Ndione, désormais nommé commandant de cette unité.

À la Direction de la police judiciaire, le commissaire de police Papa Adama Ndong, précédemment conseiller technique du directeur général de la Police nationale, est nommé chef de la Division spéciale de la cybersécurité (DSC).

Au commissariat urbain de Linguère, le commissaire de police principal Mame Arona Ba, précédemment commissaire chargé de l’arrondissement de Golf-Sud, est nommé commissaire urbain. Son prédécesseur, le commissaire de police Ousmane Ndao, est nommé commissaire de l’arrondissement de Rebeuss.

À Sédhiou, le commissaire de police principal Mor Ngom, précédemment mis à la disposition de la Direction de la sécurité publique, est nommé commissaire central et chef du Service régional de sécurité publique. Le commissaire de police Thierno Sène, en service à la Direction de la surveillance du territoire, devient chef du Service régional des renseignements généraux de Sédhiou.

Le commissaire de police Omar Boun Khatab Guèye, qui occupait ce dernier poste, est mis à la disposition du Cadre d’intervention et de coordination interministérielle des opérations de lutte antiterroriste (CICO).

À Koungheul, la commissaire de police principale Khady Diouf, précédemment commissaire chargée de l’arrondissement de Rebeuss, est nommée commissaire urbain. Le commissaire de police Bassirou Ndiaye, précédemment commissaire urbain de Koungheul, est nommé commissaire de l’arrondissement de Golf-Sud.

À Ndamatou, le commissaire de police Ousmane Faye, précédemment commissaire de l’arrondissement de Thiaroye, est nommé commissaire de l’arrondissement. Le commissaire de police Chimère Ba, jusque-là chef de la sûreté urbaine du commissariat central de Thiès, devient commissaire de l’arrondissement de Thiaroye.

À Thiès, le commissaire de police Dame Wade, précédemment adjoint au chef de la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, est nommé chef de la sûreté urbaine du commissariat central de Thiès. À Dakar, le commissaire de police Thierno Aboubékrim Sadikh Touré, précédemment mis à la disposition de la Direction de la sécurité publique, devient adjoint au chef de la sûreté urbaine du commissariat central.

Plusieurs directions centrales sont également concernées par ces mouvements.

À la Direction de la police aux frontières (DPAF), le commissaire de police Dame Touré, précédemment commissaire de l’arrondissement de Ndamatou, est affecté à la direction. Le commissaire de police Sémou Ndiaye, précédemment en service à la Direction du budget et des matériels, est nommé chef du Centre de surveillance et de profilage de la DPAF.

À la Direction de la police des étrangers et des titres de voyage (DPETV), la commissaire de police Adja Coumba Ndiaye, de retour de stage, est nommée cheffe de la Division de la police des étrangers.

À la Direction des ressources humaines (DRH), le commissaire de police principal Daouda Poumane, précédemment déployé au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), est nommé chef de la Division financière.

A la Direction de la sécurité publique (DSP), le commissaire de police Cheick Seckou Diémé, précédemment en service à la Direction du Groupement mobile d’intervention (DGMI), est affecté à la DSP.