Port de Dakar : 10 kg de haschich « Skunk » saisis par les Douanes

La Brigade commerciale (BC) des Douanes des Ports secs a saisi 10 kg de haschich de variété « Skunk » dans un conteneur en provenance d’un pays d’Amérique du Nord. La valeur de la drogue est estimée à 120 millions de francs CFA.

Selon les informations communiquées par les Douanes, la saisie a été effectuée le lundi 12 octobre 2026, lors du dépotage d’un conteneur déclaré comme transportant uniquement des véhicules.

La drogue était conditionnée dans 20 sachets dissimulés à l’intérieur de deux pneus présents dans le conteneur. Des indices jugés probants ont conduit les agents de la Brigade commerciale à cibler ces pneus. Leur détalonnage a permis de confirmer les soupçons des douaniers.

Pour les besoins de la procédure, l’Unité mixte de contrôle des conteneurs (UMCC) des Douanes, basée au Port de Dakar, a été immédiatement saisie. Les premiers tests réalisés par cette unité se sont révélés positifs au haschich, un résultat ensuite confirmé par le Laboratoire national de la Police technique et scientifique.

Cette opération a été menée par la Brigade commerciale des Douanes des Ports secs, rattachée à la Subdivision des Ports secs de la Direction régionale des Douanes du Port.