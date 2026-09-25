Pouvoir, diplomatie et réformes…Diomaye s’impose en maître absolu du jeu politique

Longtemps dépeint comme le second rôle d’un duo exécutif inédit, Bassirou Diomaye Faye a définitivement fait tomber le masque lors de sa récente tournée internationale et de son passage remarqué à l’Assemblée générale des Nations unies. À travers des prises de position tranchées, une assurance assumée et un discours sans détour devant les médias internationaux, le chef de l’État démontre qu’il est désormais le seul et unique capitaine à bord. En s’affranchissant du patronage de ses anciens alliés et en posant des actes d’autorité forts, il trace sa propre voie et impose son style à la tête du pays.

Cette affirmation de pouvoir s’est concrétisée de la manière la plus spectaculaire par le limogeage d’Ousmane Sonko, son ancien Premier ministre et mentor historique. Interrogé sur cette rupture majeure, le président de la République a assumé cet acte d’autorité avec une clarté désarmante, évoquant des « divergences profondes » et persistantes dans la conduite des affaires de l’État. En rappelant que la nomination comme le renvoi du chef du gouvernement relèvent de ses prérogatives constitutionnelles strictes, Diomaye Faye a balayé les doutes : le pouvoir ne se partage plus et la chaîne de commandement est désormais clarifiée.

Face aux accusations de « trahison » martelées par les partisans du leader du Pastef, parti qui a choisi de boycotter le gouvernement d’Al Aminou Lô, le président a apporté une réponse claire depuis New York. Rejetant tout devoir de loyauté envers un homme ou une formation politique, il a affirmé que sa seule boussole réside dans le serment qu’il a prêté le 2 avril 2024 devant Dieu et le peuple sénégalais. En déclarant haut et fort qu’aucune autre obligation ne l’engage, le chef de l’État marque une rupture symbolique et politique définitive avec son ancienne famille politique.

Sur le plan institutionnel, Bassirou Diomaye Faye fait preuve d’un sang-froid stratégique en refusant de se laisser dicter son agenda par la passion ou l’urgence électorale. S’agissant d’un possible report des élections locales ou d’une éventuelle dissolution de l’Assemblée nationale, il maintient un suspense calculé, rappelant que la Constitution lui confère toute la latitude nécessaire. S’appuyant sur les décisions de la Cour suprême qui lui donnent du temps, il refuse « l’obsession électorale permanente » pour imposer ses propres priorités nationales.

Cette maîtrise du calendrier répond à une exigence économique cruciale : la stabilisation des finances publiques. Le président sénégalais a clairement indiqué que sa priorité absolue résidait dans les négociations en cours avec le Fonds monétaire international (FMI) afin de conclure un accord stratégique. Pour Diomaye, l’urgence est de restaurer durablement la confiance des investisseurs et des partenaires financiers du Sénégal, un impératif économique supérieur aux querelles politiciennes de la scène intérieure.

Cette indépendance d’esprit s’illustre également par son soutien sans ambiguïté à son prédécesseur Macky Sall, candidat au poste de Secrétaire général de l’ONU. Malgré les vives critiques émanant de ses propres partisans et des familles de victimes des violences politiques, le chef de l’État assume pleinement ce choix et bat campagne en sa faveur, comme lors de son audience avec la Première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka. Vantant le profil de Macky Sall pour porter la voix de l’Afrique et la réforme du système financier, il prouve qu’il privilégie la stature diplomatique du Sénégal sur la scène internationale aux rancœurs du passé.

À la tribune des Nations unies, Bassirou Diomaye Faye a déployé une diplomatie souverainiste et décomplexée. Appelant à une refonte globale de l’architecture financière internationale et à un traitement soutenable de la dette des pays en développement, il a affirmé l’ambition du Sénégal de devenir un acteur majeur de la technologie et de l’espace. Tout en réaffirmant l’attachement de son pays à un multilatéralisme fort, symbolisé par la construction sur fonds propres de la Maison des Nations unies à Diamniadio, il a exigé une organisation plus agile, plus efficace et représentative des réalités du Sud global.

Ce souverainisme intransigeant s’est également manifesté sur le terrain des valeurs et des choix sociétaux. Interpellé par la presse internationale sur la promulgation de la loi durcissant la répression des relations homosexuelles, le président a fermement renvoyé les pays occidentaux à leurs propres choix législatifs. Refusant toute ingérence ou moratoire réclamé par les ONG, il a exigé le respect strict de la souveraineté nationale sénégalaise, rappelant que le Sénégal n’avait pas jugé les évolutions sociétales de l’Occident et attendait la même retenue en retour.

En s’exprimant cash, sans détours ni faux-semblants, Bassirou Diomaye Faye s’est métamorphosé en un dirigent pragmatique, délibérément affranchi des tutelles idéologiques et des alliances d’hier. En plaçant l’intérêt supérieur de la nation, la stabilité des institutions et la souveraineté du Sénégal au-dessus des loyautés partisanes, le chef de l’État entame une nouvelle phase de son mandat. Désormais seul maître de son destin politique, il avance sans masque pour imposer sa vision du Sénégal contemporain.

La rédaction de Xibaaru