Présidence de la République : 28 chargés de mission écartés

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, aurait écarté 28 chargés de mission présentés comme proches de PASTEF et de son leader, Ousmane Sonko. L’information est rapportée par le quotidien L’Observateur.

Selon le journal, ces collaborateurs ont également été retirés des groupes WhatsApp professionnels de la Présidence de la République dans la foulée de cette décision.

Cet épisode intervient dans un contexte de fractures politiques entre Bassirou Diomaye Faye et son ancien allié Ousmane Sonko. Il constitue un nouvel élément dans les tensions qui traversent le camp au pouvoir.