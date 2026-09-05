Processus électoral : PASTEF dénonce le rejet de ses démarches et dénonce un report illégal des élections
Dans un communiqué de presse portant la référence BPN 2026-009 et daté du 4 septembre 2026, le parti PASTEF-Les Patriotes informe l’opinion publique de la suite défavorable donnée à ses demandes administratives par le ministère de l’Intérieur et la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), visant le déclenchement du processus électoral.
Le parti conteste fermement la position du ministère de l’Intérieur, estimant qu’elle repose sur une interprétation erronée des articles L. 236 et L. 269 du Code électoral. Selon PASTEF, l’autorité administrative soutient à tort que ces textes « n’imposent aucun délai à l’autorité compétente pour édicter ledit décret » et invoque l’alinéa 3, qui prévoit la possibilité d’un report sous certaines conditions, pour justifier la carence du Président de la République. Le parti rappelle que le décret fixant la date du scrutin est l’acte fondateur indispensable qui doit précéder l’arrêté fixant le montant de la caution, lui-même enserré dans un délai impératif de 150 jours avant le vote (articles L. 247 et L. 282).
PASTEF remet également en cause l’attitude de la CENA, estimant que l’organe électoral se dérobe à ses responsabilités. Alors que la CENA affirme que sa mission commence avec la révision des listes électorales, la formation politique rappelle que les alinéas 2 des articles L. 5, L. 6 et L. 13 du Code électoral lui confèrent de larges prérogatives pour veiller à la tenue périodique des scrutins et prévenir toute violation de la loi, en amont comme en aval. Pour PASTEF, la mission de contrôle de la CENA est un devoir régalien garant de l’équité et de la transparence démocratiques, et admettre que la fixation de la date échappe à son contrôle reviendrait à laisser l’exécutif paralyser l’ensemble du processus électoral.
Jugeant que le refus de fixer la date du scrutin constitue une violation flagrante du cadre légal mettant en cause la légitimité de l’élection, PASTEF exige du Président de la République qu’il vienne informer le peuple sénégalais des raisons objectives et particulières justifiant ce qu’il qualifie de « report illégal des élections territoriales ».
En réaffirmant son engagement pour le respect du calendrier électoral, le parti déplore ce qu’il perçoit comme un retour aux « démons politiques du passé ». Le Bureau Politique National de PASTEF accuse le chef de l’État de déchirer le pacte de loyauté à l’égard du droit électoral pour des raisons politiciens, plus de deux ans après un précédent report qui avait engendré de nombreuses pertes en vies humaines.