Programme de désencombrement : Le ministre de l’Intérieur sur le terrain

Dans le cadre du programme de désencombrement, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, s’est rendu dans plusieurs communes de Dakar afin de suivre de près le déroulement des opérations.

Accompagné des autorités administratives de la région de Dakar et des forces de sécurité, le ministre a effectué une visite de terrain consacrée au suivi de la mise en œuvre du programme de désencombrement.

Au cours de cette tournée, Mouhamadou Makhtar Cissé a été accueilli par les maires des communes visitées. Cette mobilisation des autorités locales souligne l’importance d’une coordination entre les différents acteurs concernés par les opérations, notamment pour contribuer à l’amélioration du cadre de vie et à la préservation des espaces publics.

La présence du ministre sur le terrain traduit la volonté de l’État de veiller au suivi effectif des mesures engagées dans le cadre du programme. Elle s’inscrit également dans une démarche de proximité et de coordination avec les collectivités territoriales.

À travers cette démarche, les autorités entendent ainsi assurer un suivi rapproché des opérations de désencombrement et renforcer la mobilisation des acteurs locaux autour de la préservation des espaces publics et de l’amélioration du cadre de vie.