Projet Elsie : La Police renforce le mentorat et le soutien psychosocial des femmes policières

La Police nationale a tenu, ce 4 septembre 2026, un atelier de mentorat et de soutien psychosocial dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Elsie, dont le Sénégal est le premier pays africain bénéficiaire. Cette initiative vise à renforcer la participation des femmes policières aux missions internationales de maintien de la paix, notamment à travers une meilleure préparation, le développement du leadership et un accompagnement adapté.

Pionnière en matière d’intégration du genre, la Police nationale compte aujourd’hui 10,18 % de femmes dans ses effectifs, dont 29 commissaires de Police. L’atelier a réuni 35 femmes sélectionnées pour une mission FPU de la MONUSCO ainsi que 15 IPO ayant réussi aux tests SAAT. Les participantes ont été réunies autour de plusieurs thématiques liées à la préparation psychosociale, à la gestion du stress, au leadership et aux dispositifs de soutien en mission.

À travers cette initiative, le Projet Elsie entend ainsi contribuer à une meilleure préparation des femmes policières appelées à participer aux missions internationales de maintien de la paix. La démarche met également l’accent sur l’accompagnement des participantes afin de leur permettre de mieux faire face aux exigences liées à leur engagement dans les missions.

À travers le Projet Elsie, la Police nationale réaffirme son engagement en faveur d’une force de sécurité diversifiée et inclusive. Elle entend également promouvoir une représentation accrue des femmes dans les missions internationales, au service de la paix et de la sécurité internationales.