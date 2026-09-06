Pylônes de télécommunications : Thierno Alassane Sall interpelle plusieurs ministres

Le député et leader de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, a adressé des questions écrites à différents ministres au sujet de la prolifération de pylônes de télécommunications à proximité immédiate d’habitations. Selon le parlementaire, son attention a été attirée sur cette situation par des citoyens sénégalais de plusieurs localités.

Thierno Alassane Sall cite notamment le cas de Ngaparou, où un pylône de télécommunications serait en cours d’érection dans une zone résidentielle, à l’intérieur d’une parcelle jouxtant des terrains à usage d’habitation. Il rapporte qu’un riverain a qualifié l’installation de « monstre de pylône ».

Le député indique que des citoyens ont interpellé l’ARTP, la mairie de Ngaparou et le sous-préfet, sans obtenir, selon lui, de réponse à leurs préoccupations. Il affirme que seul le gouverneur de Thiès s’est montré sensible au sujet pour l’heure.

Dans ses questions écrites, Thierno Alassane Sall demande notamment que soient confirmées la réalisation des études d’impact sécuritaire et sanitaire ainsi que la délivrance des autorisations préalables nécessaires à l’installation de ces pylônes.

Le parlementaire estime que les citoyens doivent pouvoir obtenir des réponses des autorités sur les éventuels impacts de ces installations sur leur santé, la sécurité de leurs habitations et la qualité de leurs communications électroniques.

Il appelle ainsi les autorités compétentes à apporter les éclaircissements attendus par les populations concernées.