Ranérou : Trois individus arrêtés pour fabrication clandestine de produits alimentaires

La Brigade territoriale de Ranérou a interpellé trois individus de nationalité sénégalaise, les 6 et 15 octobre 2026, à Vélingara Ferlo. Ils sont poursuivis pour plusieurs infractions liées à la fabrication et à la commercialisation de produits alimentaires dans des conditions irrégulières.

Les personnes mises en cause sont notamment poursuivies pour mise en danger de la vie d’autrui, faux et usage de faux en écritures authentiques, fabrication illégale de produits alimentaires, soustraction aux contrôles sur les produits alimentaires et tromperie sur les qualités substantielles d’un produit alimentaire.

Les investigations menées par les gendarmes ont permis de découvrir des unités d’exploitation clandestines fonctionnant sans autorisation de commercialisation et dans des conditions d’insalubrité manifeste. Les enquêteurs ont notamment relevé la présence de poussière sur des palettes d’eau déjà conditionnées.

À l’issue de la procédure, les trois mis en cause ont été déférés au parquet du Tribunal de grande instance de Matam.