RDC : Joseph Kabila prend la tête du Front pour la refondation de la nation, une nouvelle alliance politico-militaire

L’ancien président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila, prend la tête du Front pour la refondation de la nation (FRN), un nouveau mouvement politico-militaire annoncé ce lundi 12 octobre 2026 à Goma, dans l’est du pays. Selon RFI, cette nouvelle plateforme regroupe désormais l’Alliance Fleuve Congo (AFC) et le Mouvement du 23 Mars (M23).

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse organisée dans la résidence de Joseph Kabila, en présence de plusieurs responsables du mouvement. L’ancien chef de l’État, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019, sera entouré de trois vice-présidents : Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et le général Sultani Makenga, jusque-là figures importantes de l’AFC-M23.

Présent lors de cette rencontre, Claude Ibalanky, ancien ambassadeur itinérant de Félix Tshisekedi, a expliqué que la création du FRN répondait à la volonté de mutualiser les forces et les ressources de ses initiateurs. Il a notamment évoqué la nécessité de mettre en place un cadre d’action destiné à rassembler les Congolais autour de ce qu’il a présenté comme un projet de libération du pays, en référence à l’article 64 de la Constitution.

Le mouvement affirme vouloir « fédérer et coordonner toutes les forces de résistance afin de mettre un terme à la tyrannie par tous les moyens, y compris la force ». Il s’est également doté d’un secrétariat permanent et annonce que d’autres structures ainsi que de nouvelles annonces devraient suivre.

Cette création intervient dans un contexte de fortes tensions entre Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi. L’ancien dirigeant congolais a été condamné par contumace à la peine de mort par la justice militaire congolaise, fin septembre 2025, pour trahison et crimes de guerre. Il avait été présenté par cette juridiction comme l’un des initiateurs de l’AFC-M23.

Avec la création du FRN, Joseph Kabila prend désormais la direction d’une plateforme politico-militaire qui réunit l’AFC et le M23, deux acteurs majeurs du conflit dans l’est de la République démocratique du Congo.